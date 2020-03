Weimar: Gaststätten öffnen nur noch von 6 bis 18 Uhr

Mit ihrer inzwischen dritten Allgemeinverfügung ergreift die Stadt Weimar weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Auch diesmal geht die Stadt über die Empfehlungen der Landesregierung vom Montag hinaus. Besonders augenfällig ist das bei den Beschränkungen im Betrieb von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben.

Neben der Auflage, die Plätze für die Gäste so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen und Stehplätzen gewährleistet ist, beschränkt Weimar den Gaststättenbetrieb auf die Zeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. Der Betrieb von Bars ist grundsätzlich verboten.

Bei der Bewirtung ihrer Übernachtungsgäste müssen sich Beherbergungsbetriebe an die Regeln für Gaststätten halten. Grundsätzlich dürfen Übernachtungsangebote in der Touristenstadt Weimar jetzt nur noch „zu notwendigen und ausdrücklich nicht touristischen Zwecken genutzt werden“, so die Verfügung.