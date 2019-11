Auch in Weimar gehörte der 9. November nicht nur den Freudenfeiern über den Fall der innerdeutschen Grenze vor 30 Jahren. Schließlich jährte sich am Wochenende auch einer der dunkelsten ...

Weimar gedenkt der Opfer der Pogromnacht von 1938

Auch in Weimar gehörte der 9. November nicht nur den Freudenfeiern über den Fall der innerdeutschen Grenze vor 30 Jahren. Schließlich jährte sich am Wochenende auch einer der dunkelsten Tage deutscher Geschichte: die Pogromnacht von 1938. An deren Opfer erinnerte Weimar am frühen Samstagabend mit Gebeten, Liedern und Kerzenlicht auf dem jüdischen Friedhof an der Leibnizallee.Foto: Maik Schuck