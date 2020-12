Weimar: Gedicht-Aktion des DNT

„Verflixte Weihnachten" am DNT

Weimar. „Verflixte Weihnachten“: Im Corona-Jahr regt das DNT die Vorfreude aufs Fest auf besondere Weise an.

Am digitalen Adventskranz des DNT „brennt“ am Sonntag, 6. Dezember, die zweite Kerze: Wieder gestalten Mitglieder des Ensembles ein kleines Programm. Die Videos laufen jeweils auf www.nationaltheater-weimar.de sowie auf den Facebook-Seiten des DNT und der Staatskapelle Weimar. Damit verbunden ist auch die Aktion „Auf Anruf Gedicht“ von Schauspielerin Johanna Geißler, die am Freitag, 4. Dezember, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr exklusiv Gedichte unter Telefon: 03643 / 755 206 vorlesen wird.