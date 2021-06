Weimar: „Genius Loci“ lädt Ende September ein

Die Bastille am Stadtschloss wird in diesem Jahr von „Genius Loci“ bespielt.

Weimar. Das Fassadenspektakel lädt am letzten Septemberwochenende in die Altstadt ein.

Jetzt steht auch der konkrete Termin: Vom 24. bis zum 26. September lädt das Weimarer Fassadenprojektionsfestival „Genius Loci“ zu seiner zehnten Auflage. Gleich vier Fassaden werden bespielt: neben den für dieses Jahr ausgewählten Projektionsflächen an der Bastille am Stadtschloss sowie an der Altenburg auch jene aus dem Vorjahr – Marstall und Goethe- und Schiller-Archiv. Zusätzlich wird die Festivalstrecke mit weiteren Lichtinstallationen erhellt.

Die öffentliche Abstimmung im Internet darüber, welche Wettbewerbsbeiträge diesmal gezeigt werden, läuft noch bis Sonntag, 27. Juni. Die Summe aller Klicks für die eingereichten Videomapping-Arbeiten ergeben pro Fassade eine zusätzliche Stimme innerhalb der Wettbewerbsjury. Das Festival läuft in seiner Jubiläumsedition unter dem Thema „True Crime“.