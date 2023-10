Weimar gibt Ehrenbürgerin Éva Fahidi-Pusztai letztes Geleit

Éva Fahidi-Pusztai und Andor Andrási am 11. April 2022 bei einer Baumpflanzung in Erinnerung an die Schwester und Eltern der Ehrenbürgerin.

Weimar. Weimar gedenkt parallel zur Beisetzung in Budapest am Großporträt der KZ-Überlebenden. Sie wünschte sich gelbe Rosen zu ihrer Beisetzung.

Zeitgleich zur Beisetzung der Auschwitz- und Buchenwald-Überlebenden sowie Ehrenbürgerin Éva Fahidi-Pusztai in Budapest wird ihrer auch auf dem Jorge-Semprún-Platz in Weimar gedacht. Die Veranstaltung findet am Montag, dem 9. Oktober, ab 13.45 Uhr am Großporträt der Verstorbenen statt, die für Zivilcourage stehe und sich ihr Leben lang für Mitmenschlichkeit eingesetzt habe, heißt es in der Einladung. Unvergessen bleibe ihr Satz: „Der Hass zwischen den Menschen muss enden.“

Bei dem Gedenken, zu dem die Achava-Festspiele, die Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, der Förderverein Buchenwald und der Förderkreis Erinnerungsort Topf & Söhne eingeladen haben, wird der 22-minütige Dokumentarfilm „Das Dritte Leben – Éva und Bandi“ gezeigt. Darin erzählen die seinerzeit 96-jährige Éva Fahidi-Pusztai und ihr Bandi genannter 88-jähriger Lebenspartner Andor Andrási, der in der Shoah seinen Vater verlor, über ihre späte Liebe – mit einer erstaunlichen Offenheit, die nur das Vertrauen in sich selbst und in den anderen möglich macht. Anwesend sein wird die Regisseurin Eva Stocker-Füzesi, die es als Privileg ansieht, „Vertraute und Zeugin dieser wunderbaren Lovestory zu gewesen sein, die auch eine Geschichte von gegenseitigem Respekt und Kompromissbereitschaft ist und Hoffnung macht für alle Liebenden“, betonte Achava-Intendant Martin Kranz. Mit dem Zeigen des Films solle die Verbundenheit mit Éva Fahidi-Pusztais Familie, den Freunden und Weggefährten in Budapest ausgedrückt werden. Erwartet wird zu dem Gedenken überdies der Auschwitz-Überlebende Pavel Taussig.

Teilnehmende werden gebeten, den Wunsch der Verstorbenen zu erfüllen, sich mit gelben Rosen von ihr zu verabschieden.