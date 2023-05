Weimar: IHK bietet Digitalisierungs-Check

Weimar. Experten vom ThEx Wirtschaft 4.0 stehen am Donnerstag in Weimar Rede und Antwort.

Zu einem Sprechtag am Donnerstag, 11. Mai, lädt die Industrie- und Handelskammer Erfurt in ihr Regionalbüro in Weimar ein. In einem kostenfreien Gespräch stehen Experten vom ThEx- Wirtschaft 4.0 zur Verfügung und beraten rund um das Thema Digitalisierung.

Angeboten wird ein Digitalisierungs-Check, der helfen soll, den digitalen Reifegrad des Unternehmens messbar zu machen.

Terminvereinbarung unter Telefon: 03643/885414 oder per E-Mailan: janaburkhardt@erfurt.ihk.de