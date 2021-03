Weimar: Infektionsrate bleibt stabil

Weimar. In Weimar und im Weimarer Land ist die dritte Welle noch nicht erkennbar

Sieben Neuinfektionen in Weimar und sechs im Weimarer Land meldeten die Gesundheitsämter am Dienstagmittag. In Weimar trugen dazu unter anderem zwei Schnelltests bei, die auch nach dem Labortest noch das Coronavirus nachgewiesen haben. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Infektionen in der Stadt konnten in zwei Fällen auf die Familie und in einem Fall auf das Arbeitsumfeld zurückgeführt werden. Im Weimarer Land wurden je zwei Infektionen an zwei Grundschulen im Osten des Kreises nachgewiesen. Damit mussten vier Klassen und neun Pädagogen in Quarantäne. In der Stadt Weimar gab es am Dienstagmittag 65 (-3) aktuell Infizierte. Im Landkreis waren es 180 (-12). Stationär behandelt werden mussten jeweils drei Patienten aus Stadt und Kreis.

Die 7-Tage-Inzidenz betrug in Weimar 62,86 je 100.000 Einwohner (Vortag 61,32). Im Weimarer Land wurden 122,9 (Vortag 120,5) ausgewiesen.

Die Quarantäne-Fälle lagen trotz unterschiedlich hoher Infektionszahlen auf gegensätzlichem Niveau: In Weimar gab es insgesamt 339 Personen in Quarantäne. Im Weimarer Land befanden sich 174 Kontaktpersonen und 115 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.