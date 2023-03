Weimar: Internationale Jazzer gastieren zu Jüdisch-Israelischen Kulturtagen

Tal Arditi und Ganna Gryniva treten im Rahmen der 31. Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen in Weimar auf.

Weimar. Musikerinnen und Musiker aus Uruguay, der Ukraine und Israel spielen an diesem Sonntag in der Other Music Academy.

Mit einem hochkarätigen Jazz-Konzert in der Other Music Academy in der Ernst-Kohl-Straße warten die 31. Jüdisch-Israelischen Kulturtage auf. Erwartet werden am Sonntag, 19. März, ab 19.30 Uhr Diego Pinera sowie Ganna Gryniva und Tal Arditi.

Der Schlagzeuger Diego Piñera wurde in Montevideo geboren, ist dort aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Er studierte in den USA, auf Kuba und in Leipzig. In Berlin gründete er ein Jazz-Quartett. Er war zweimal für den Musikpreis Echo Jazz als „Bester Instrumentalist des Jahres national Drums/Percussion“ nominiert.

Ganna Gryniva und Tal Arditi improvisieren spielerisch über ukrainische Volkslieder, Eigenkompositionen und Jazz-Standards. Ganna Gryniva kam 2002 als 13-Jährige aus der Ukraine nach Deutschland. Heute gilt sie als „eine der eindrucksvollsten Sängerinnen und Musikerinnen der europäischen Jazz- und Weltmusikszene“ und will das Kulturerbe ihrer Heimat international popularisieren.

Der in Israel geborene Gitarrist, Komponist, Sänger und Songwriter Tal Arditi galt als Wunderkind der Gitarre, studierte in Tel Aviv und zog kurz danach nach Berlin. Der 24-Jährige gilt inzwischen bereits als international etabliert.