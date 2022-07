Weimar: Jazzquartett Kulturhof Mon Ami

Der Kulturhof des Mon Ami in Weimar ist Veranstaltungsort für ein Konzert.

Weimar. Ein Open-Air-Konzert gibt das Jazzquartett „Bridge The Gap“ im Kulturhof des Mon Ami. Mit dabei ist die ehemalige Professorin Marianne Steffen-Wittek.

Das Jazzquartett „Bridge The Gap“ gibt am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert im Kulturhof Mon Ami. Zu den Mitgliedern gehört die ehemalige Professorin Marianne Steffen-Wittek, die bis 2018 an der Musikhochschule „Franz Liszt“ Rhythmik und Elementare Musikpädagogik gelehrt hat.

Die Spiellust, musikalische Interaktion und freie Improvisation prägen die Musik des Quartetts. In den Stücken spiegeln sich Einflüsse aus dem Jazz, Rock und der Neuen Musik mit einer ganz eigenen Handschrift wider. Eintrittskarten gibt es zu einem Preis von 12 Euro.