Weimar Zwölftklässler des Musikgymnasiums Belvedere in Weimar geben ein Konzert, um sich Abiball und Abschluss finanzieren zu können.

Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums geben am Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr, ein Konzert im Lichtsaal des Hotels Elephant. Bereits am 21. November gestalteten Zwölftklässler der Spezialschule einen Abend mit Kompositionen der Barockzeit, der Wiener Klassik, der Romantik und der Gegenwart mit Jazz-Anklängen. So spielten die Violinistinnen Elisabeth Maria Wild und Ruth Weidner intonationssicher und klangästhetisch Duos von Glier und Bartók, gefolgt vom zweiten Satz des Klarinettenkonzerts von Mozart in einer klangsensiblen Interpretation von Helene Caspar, urteilt Lehrer Marian Grosew.

Anschließend brachte Antoine Wolff drei Sätze aus der Partita d-Moll von Bach tiefgründig und fantasievoll zu Gehör. Anton Kuckelkorn habe einmal mehr beweisen können, dass man die komplexen Konzertetüden der drei Großmeister dieses Gattungstypus, Liszt, Skrjabin und Prokofjew, nicht zwangsläufig als Klangspektakel interpretieren muss, und so sei es ihm überzeugend gelungen, die harmonische und klangtechnische Filigranität der Werke herauszuarbeiten.

Jugendliche moderieren den Konzertabend

Bevor der einstündige Konzertabend durch Elisabeth Maria Wild, Antoine Wolff und Johannes Schöne mit dem Trio „Bach At The Double“ für zwei Violinen und Kontrabass des 2013 verstorbenen Komponisten Edward Bor zu seinem würdigen Abschluss fand, habe Martha Weidner mit einer klangschönen Interpretation der Havanaise von Camille Saint-Saëns überzeugen können.

Moderierend führten die Jugendlichen selbst durch den Abend. Dabei bedankten sie sich für die hervorragenden Bedingungen im Saal des Hotels und baten am Ende um eine kleine Spende zur Unterstützung der geplanten Abschlussfahrt und des Abiturballs im Sommer 2024. Am Klavier begleiteten Anton Kuckelkorn und Elia Puttich.