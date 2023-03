Weimar: Kammerchor aus Belvedere holt Reise nach Paris nach

Weimar. Die jungen Musiker geben Konzerte und erleben ein umfangreiches Rahmenprogramm. Am 30. März sind sie auch in Weimar zu erleben.

Eine ursprünglich bereits für das Jahr 2020 geplante, aber wegen Corona entfallene Konzertreise holt der Kammerchor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere vom 23. bis 28. März nach. So reisen die nach einem Vorsingen qualifizierten Musikgymnasiasten mit einem bunten und höchst anspruchsvollen Konzertprogramm aus fünf Jahrhunderten im Gepäck mit dem Zug nach Paris, um dort unter der Leitung von Annette Schicha und Marian Grosew (Chorassistent) drei Konzerte zu geben.

In der Deutschen Botschaft gestalten die Chorsängerinnen und -sänger und aus deren eigenen Reihen auch Kammermusikerinnen und Kammermusiker ein Lunch-Konzert. Im Anschluss findet ein Gesprächspodium mit dem Kulturattaché der Botschaft, Robert von Rimscha, zum Thema „Deutsch-Französische Freundschaft: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ statt, das den Schülerinnen und Schülern aus Weimar Einblicke in die gesellschaftspolitische Arbeit einer Botschaft gewähren soll.

Ein weiteres Konzert des jungen Ensembles erklingt am Samstag im Conservatoire d‘ Alberville de Paris. Darüber hinaus erleben die jungen Musikerinnen und Musiker einen Vortrag des Musikprofessors Nicolas Jortie zum Thema Notre-Dame-Epoche und Paris als musikalisches Zentrum von europäischem Rang. Am Sonntag dann gestalten die Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 19 Jahren einen Gottesdienst der Deutschen Christuskirche musikalisch mit und konzertieren abschließend am 27. März in der Deutschen Schule Paris.

Eingebettet in die Reise, die zu zwei Dritteln vom Förderkreis für Begabte des Musikgymnasiums finanziert wird, ist ein umfangreiches Bildungsprogramm mit Besichtigungen und Führungen, unter anderem in der Ópera Garnier, im Musée du Louvre und dem Musée de l’Orangerie. Den Chor begleiten werden Internatserzieherin Steffi Steinhof und Stimmbildnerin Nandi Stolzenburg.

Ausschnitte aus dem Konzertprogramm sind übrigens auch beim Frühlingskonzert des Musikgymnasiums am Donnerstag, 30. März, ab 19 Uhr im großen Saal zu erleben, bei dem ebenso das Orchester der Schule unter der Leitung von Joan Pagès Valls auftreten wird. Neben Madrigalen verschiedener Komponisten erklingen Orchester-Kompositionen von Robert Schumann. Detaillierte Angaben zum Benefizkonzert für den Verein „German Doctors“ finden Interessierte auf der Homepage.

www.musikgymnasium-belvedere.de