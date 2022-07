Weimar: Kammerchor singt Rheinberger Messe

Weimar. Gleich zu zwei Konzerten laden Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt ein. Der Kammerchor sowie Musiker des Institutes für Gitarre lassen unter anderem Werke von Joseph Gabriel Rheinberger Django Reinhard und Thomas Fellow erklingen.

Zu einem Konzert lädt der Kammerchor der Musikhochschule „Franz Liszt“ am Freitag, 8. Juli, um 19.30 Uhr in die evangelische Kirche in Oberweimar ein. An diesem Abend erklingen die Messe Es-Dur von Joseph Gabriel Rheinberger sowie Mass von Steve Dobrogosz. Eine weitere Veranstaltung des Instituts für Gitarre der Musikhochschule gibt es am Samstag, 9. Juli, um 16 Uhr im Gewölbekeller der Stadtbücherei. Die Musiker lassen dann zusammen mit Studierenden der Hochschule für Musik Dresden Werke von Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Django Reinhard und Thomas Fellow erklingen.