Weimar kann Menschenrechtspreis persönlich an Geehrten aus Tansania überreichen

Weimar. Joseph Moses Oleshangay will zur Verleihung am 10. Dezember selbst in die Kulturstadt kommen.

Der 29. Menschenrechtspreis der Stadt Weimar kann nach jetzigem Stand persönlich an den Ausgezeichneten überreicht werden. Nach der Zustimmung des Stadtrates im Juni wurde der Menschenrechtsanwalt Joseph Moses Oleshangay angeschrieben und hat eine Einladung zur Preisverleihung erhalten. Jener komme er gerne nach und freue sich, teilte Oleshangay mit, der sich in Tansania vor allem für die Volksgruppe der Massai einsetzt, der er selbst angehört. Sein Engagement wurde in der Vergangenheit durch staatliche Repressionsmaßnahmen bis hin zu einem misslungenen Mordanschlag erwidert.

Der Preis wird traditionell am 10. Dezember vergeben, dem von der UNO proklamierten Internationalen Tag der Menschenrechte.