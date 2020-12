Weimar kauft zusätzlich 25.000 FFP2-Masken für Heime und Dienste

Eine Angestellte hält FFP2-Atemschutzmasken in der Hand. Die Stadt Weimar verteilt 20.000 solcher Masken auf Pflegeheime im Stadtgebiet.

Weimar Die städtische Unterstützung soll die Ausrüstung für Mitarbeiter in der Pflege schonen

Weimar. Nach dem drastischen Anstieg der Corona-Infektionen in Seniorenheimen hat die Stadt Weimar bereits vor dem Weihnachtsfest 25.000 der sicheren FFP2-Masken gekauft. Sie will 20.000 Masken auf die Pflegeheime im Stadtgebiet aufteilen und die Einrichtungen damit unterstützen. Oberbürgermeister Peter Kleine hofft, dass die Heime auf diese Weise auch mal Besuchern aushelfen können, ohne die eigene Schutzausrüstung zu reduzieren.

5000 Masken sind für die städtischen Mitarbeiter mit besonderer Rolle in der Pandemie vorgesehen, wie Rettungsdienst, Feuerwehr, Ordnungsdienst oder Gesundheitsamt. Die Feuerwehr wird die Masken auch auf die Einrichtungen verteilen, sobald die Lieferung angekommen ist.