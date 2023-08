Weimar kickt bei der WM mit

Susanne Seide drückt dennoch für andere die Daumen.

Ich konnte meinen Augen kaum trauen: Bei der Suche nach „Weimar“ und „Fußball-WM“ landete ich im Internet einen Treffer. In diesem Fall hat die Sportstadt Weimar allerdings keine Spielerin am Start, sondern eine Spielerin trägt den Nachnamen Weimar zum hübschen Vornamen Jacintha.

Die 25-Jährige gehört zum niederländischen Team und ist zurzeit beim Erstligisten Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Aber sie stand als 18-Jährige auch schon in den Diensten des FC Bayern. Bei der WM ist sie eine der Ersatz-Torfrauen und wurde als einzige Spielerin in den Kader nominiert, ohne vorher je ein A-Länderspiele absolviert zu haben. Da hat sie doch mit Weimar fast etwas gemeinsam… Und es gibt sogar etwas mit räumlicher Nähe: Ihr Pflichtspieldebüt für die Bayern gab sie im DFB-Pokal gegen den FF USV Jena. Ihr Team hat dem Deutschen etwas voraus: Die Niederländerinnen sind durch zwei Siege und ein Unentschieden bereits eine Runde weiter. In Weimar und nicht für Weimar heißt es daher beim heutigen Spiel der Deutschen gegen Südkorea, das 12 Uhr angepfiffen wird, Daumen drücken!