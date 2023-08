Weimar: Kläranlage in Tiefurt erzeugt künftig bis zu 85 Prozent ihres Energieverbrauchs selber

Tiefurt. Auf dem Gelände ist ein drittes Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen. Die anfallenden Faulgase werden darin weiterverwertet. Wie das funktioniert:

Die Weimarer Kläranlage gehört zu den großen Stromverbrauchern der Stadt. Auf seinem Weg zur Energieautarkie optimiert der Eigenbetrieb Kommunalservice Weimar kontinuierlich seinen Energiebedarf durch die Verwertung der anfallenden Faulgase der Kläranlage.

Schon im Jahr 2010 wurde die Gasverwertung der Anlage durch das Installieren von zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) modernisiert, erinnerte die Stadtverwaltung in einer Presseinformation. Das Weimarer Ingenieurbüro Lopp wurde vom Eigenbetrieb Kommunalservice beauftragt, die Faulgasverwertung der Kläranlage weiter zu optimieren.

Nach 18-monatiger Bauphase konnte nun ein weiteres, nunmehr drittes Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen werden. Dies erfolgte am späten Mittwochnachmittag unter anderem im Beisein der Bau-Beigeordneten Claudia Kolb (SPD), Stadträtinnen und Stadträten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eigenbetriebes.

Bei biologischen Prozess wird täglich bis 3000 Normkubikmeter Faulgas gewonnen

In der Kläranlage Weimar fällt bei der Abwasserbehandlung verschiedener Schlamm an, der in einem 1999 errichteten Faulbehälter mit 3200 Kubikmetern Nutzinhalt weiterverarbeitet und stabilisiert wird. Bei diesem biologischen Prozess wird als positives Nebenprodukt täglich 2000 bis 3000 Normkubikmeter (Nm3) energieintensives Faulgas gewonnen, welches in Elektro- und Wärmeenergie umgewandelt wird.

Der jährliche Strombedarf der Kläranlage beträgt rund 2,25 Millionen Kilowattstunden. Durch die beiden bisherigen Blockheizkraftwerke konnte bisher ein Anteil von durchschnittlich 64,4 Prozent des jährlichen Strombedarfs in Eigenleistung erzeugt werden (etwa 1,45 Millionen Kilowattstunden).

Die gleichzeitig anfallende Wärmeenergie der Blockheizkraftwerke wird für das Beheizen des Faulbehälters und der verschiedenen Gebäude auf dem Betriebsgelände sowie zur Warmwasseraufbereitung genutzt. Auf dem Sektor der Wärmeenergie-Gewinnung arbeitet die Weimarer Kläranlage also bereits energieautark. Während die im Jahr 2010 errichteten zwei Blockheizkraftwerke jeweils eine Leistung von 182 Kilowatt elektrischer Energie und 248 Kilowatt thermischer Energie produzieren, liegt die erzeugte Leistung des neuen Blockheizkraftwerkes künftig bei 250 Kilowatt elektrischer und 240 Kilowatt thermischer Energie.

Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 1,7 Millionen Euro

Ziel ist es, durch diese Optimierungsmaßnahme die Eigenstromerzeugung auf 85 Prozent des erforderlichen Bedarfs anzuheben. Die Gesamtkosten der Optimierungsmaßnahme beliefen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf rund 1,7 Millionen Euro. Aus Mitteln der EU standen Investitionszuschüsse von bis zu gut 961.000 Euro zur Verfügung. Das Geld ist gut investiert, rechnete die Stadt vor: Werde der aktuelle Einkaufspreis für elektrische Energie zugrunde gelegt, amortisiere sich die Investition zur energetischen Optimierung der Faulgasverwertung nach weniger als zwei Betriebsjahren.

Insgesamt betrage die Stromkosteneinsparung durch die Erzeugung von Eigenstrom aus Faulgas jährlich etwa 600.000 Euro. Das Projekt zur Optimierung der Faulgasverwertung auf der Weimarer Kläranlage wurde von der Europäischen Union aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.