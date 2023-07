Weimar: Kleine Sprinter trotzen im Weimarhallenpark der großen Hitze

Weimar. Der 14. Weimarer Kindergartenlauf erlebt mit 107 Mädchen und Jungen eine tolle Resonanz. Im Ziel ging niemand leer aus.

Trotz der großen Hitze haben am Sonntag 107 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren am diesjährigen Kindergartenlauf teilgenommen. Mit solch einer großen Resonanz auf den Wettstreit rund um den Weimarhallenteich hatten die Organisatoren, also die Stadtlauforganisatoren des HSV und die Weimarer Sportverwaltung, im Vorfeld tatsächlich nicht gerechnet, sich aber sehr darüber gefreut.

Mädchen und Jungen aus 31 Weimarer Kindergärten haben sich an dem nun schon traditionellen Lauf beteiligt. Die Startkarten wurden den Häusern im Vorfeld zugeschickt, und am Lauftag gab es noch ein paar Kurzentschlossene, die natürlich auch teilnehmen konnten.

Ausgewertet wurden die Ergebnisse in drei Altersklassen sowie getrennt nach Mädchen und Jungen. Zudem wurden die drei Einrichtungen ermittelt, die prozentual zur Gesamtzahl ihrer Vier- bis Sechsjährigen die meisten kleinen Läuferinnen und Läufer auf der Strecke hatten. Hier belegte Clara Zetkin mit elf Startern den ersten Platz, gefolgt von den Kindergärten Legefeld (vier Teilnehmer) und Gipfelstürmer (fünf Teilnehmer).

Unter den jüngsten Startern hatte Robin Becker aus dem Kindergarten Nordknirpse die Nase vorn. Er siegte nach Angaben des HSV vor Pius Mehlhorn aus dem Kindergarten Sackpfeife, Dritter wurde Mathes Götz vom Gipfelstürmer. Bei den vierjährigen Mädchen kamen Alma Nagel als Siegerin und Lexi Tilli Kurth als Zweitplatzierte beide aus dem Fröbel-Kindergarten. Platz drei holte Helene Grau (Hufeland). Diese Einrichtung besuchen auch der schnellste Fünfjährige Hans Licht sowie die Schnellste in dieser Altersklasse, Emily Tetzner. Zweiter bei den Jungen wurde hier Noah Rodenburger (Clara Zetkin), gefolgt von Matthis Becker (Sackpfeife). Silber bei den fünfjährigen Mädchen holte Liah Remde (Holzwürmchen), gefolgt von Frida Heller (Hufeland). Unter den Ältesten war bei den Jungen Benno Müller (Bummi) am schnellsten, gefolgt von Jona Haubold (Naturkindergarten Schöndorf) und Jonas Wüstneck (Nordknirpse). Den Mädchen-Wettbewerb in der AK 6 hat Ariane Dörrer (Bummi) vor Mika Dajani (Taubach) und Carlotta Eckardt (Dichterweg) gewonnen.

Die Siegerehrung übernahmen Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos), Stadtlauforganisator und HSV-Chef Hans-Georg Timmler sowie wortreich Andreas Heidenreich von Antenne Thüringen. Es gab kleine Geschenke und für jedes Kind, das den Lauf absolviert hatte, Urkunde und T-Shirt.