Weimar: Kleine Tiere bereiten Senioren große Freude

Weimar. Das Kursana-Domizil Weimar begrüßt Familie Jacob vom Erlebnishof Weimar mit ihren Tieren das letzte Mal in diesem Jahr.

„Zu Tisch“ hieß es diesmal, als die Familie Jacob vom Erlebnishof Weimar mit ihren Tieren im Kursana-Domizil Weimar eintraf. Da bei diesem Besuch Kleintiere auf der Gästeliste standen, hatten die Mitarbeitenden im Vorfeld eine lange Tafel im Außenbereich der Pflegeeinrichtung aufgebaut. Wenig später stolzierten ein Hahn und ein Seidenhuhn, hoppelten ein Hase und drei Kaninchen über den mit alten Decken ausstaffierten Laufsteg. Drumherum 20 Senioren, die gebannt die Tiere beobachteten. Auch allerlei artgerechtes „Knabberzeug“, wie Körner und Möhren, Äpfel, Blätter und Salat, hatten die Mitarbeitenden auf dem Tisch verteilt. So konnten die interessierten Bewohner nicht nur den Tieren beim Fressen zuschauen, sondern sie auch selbst füttern.

Die Senioren genossen die Begegnung auf Augenhöhe, und viele nutzten die Gelegenheit, die zahmen, kuschlig-weichen Langohren zu streicheln. Schöne Erinnerungen an eigene Haus- und Hoftiere wurden wach und positive Emotionen geweckt. Die stimmungsaufhellende Wirkung sei deutlich spürbar gewesen, gerade auch bei Bewohnern mit Demenz, bestätigte anschließend die Leiterin der Sozialen Betreuung, Stephanie Richter. Ein Bewohner habe sogar versucht, mit lautem Kikeriki den Hahn zum Krähen zu animieren – und damit für noch mehr Heiterkeit gesorgt. Das Huhn wiederum ließ sich nicht die Show stehlen, sprang kurzerhand vom Tisch und entwischte in die Büsche. Es dauerte eine Weile, aber am Ende gelang es Erlebnishof-Betreiber Frank Jacob mit Ruhe und Routine, den flüchtigen Vogel einzufangen, so Stephanie Richter. Happy End einer erlebnisreichen Begegnung, die einmal mehr für freudige Gesichter bei den Senioren gesorgt hatte.