Weimar: Konzertanter Abschied am Abend des Bach-Geburtstags

Ein Motetten-Konzert erklingt am Bach-Geburtstag in der Stadtkirche Weimar.

Weimar. Das Johann-Sebastian-Bach-Ensemble Weimar würdigt mit Auftritt am 21. März in der Stadtkirche auf dem Herderplatz seinen Leiter Johannes Kleinjung.

Mit einem Motetten-Konzert unter dem Titel „Bach und die Moderne“ verabschiedet sich das Johann-Sebastian-Bach-Ensemble Weimar am Bach-Geburtstag von seinem Leiter Johannes Kleinjung, der 2018 die Nachfolge von Klaus-Jürgen Teutschbein angetreten hatte. Das Ensemble führt am Dienstag, 21. März, ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche Werke von Bach, Arvo Pärt, John Høybye, John Rutter, Johann Pachelbel und Knut Nystedt auf. So erklingen am 338. Bach-Geburtstag aus seiner Feder die Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ (BWV 230) und „Singet dem Herrn ein neues Lied“ (BWV 225). Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information und im Kirchenladen Herderhof.