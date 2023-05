Weimar: Kostenlose Zumba-Stunde im Weimarhallenpark

Weimar. Kostenloses Angebot „Sport im Park“ findet am 16. Mai seine Fortsetzung.

Mit Zumba geht am Dienstag, 16. Mai, in Weimar das kostenlose Angebot „Sport im Park“ weiter. Interessierte sind dazu in der Zeit von 17 bis 18 Uhr willkommen, erinnerte die Sportverwaltung der Stadt. Angeleitet wird die Zumba-Stunde im Weimarhallenpark von der seit November 2012 lizenzierten Fitnesstrainerin Sara Rammo. „Ich liebe es, Zumba-Kurse zu geben“, sagt sie. Sara Rammo bietet das rhythmische Ausdauertraining auch in der Tanzwerkstatt an.