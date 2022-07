Weimar: Künstlergespräch in der Galerie Profil

Weimar. Besucherinnen und Besucher haben am Mittwoch, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der Galerie Profil Weimar die Möglichkeit, mit dem Künstler Khaled Arfeh über seine Ausstellung „Wurzeln abstrakt – roots abstract“ zu sprechen.

Zum Gespräch mit dem Künstler Khaled Arfeh lädt die Galerie Profil am Mittwoch, 6. Juli, um 19.30 Uhr ein. Zu sehen ist Arfehs Ausstellung „Wurzeln abstrakt – roots abstract“. Darin ​zeigt er seine neuesten Arbeiten, in denen er gegenüber seinen älteren Gemälden weit in die Abstraktion vorgedrungen ist. Den Arbeiten auf Leinwand und Papier liegen Themen aus Landschaft und Natur zugrunde, welche nun eine parallele abstrakte und neue Daseinsform erhalten haben. Eine große Farbpracht und Plastizität zeichnen diese Arbeiten aus.​​ „Wurzeln abstrakt – roots abstract“ ist noch bis Donnerstag, 14. Juli, in der Galerie Profil zu sehen. Ihren 32. Geburtstag feiert die Galerie Profil einen Tag davor, am Mittwoch, 13. Juli, um 19.30 Uhr. Musikalisch begleitet wird das kleine Fest von dem Duo „Silke Gonska & Frieder W. Bergner“.