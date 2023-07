Weimar läuft wieder für einen guten Zweck: Anmeldestart für großen Benefixlauf

Weimar. Teilnehmer können sich nur auf dem Online-Portal für das Laufspektakel am 13. September anmelden. Der Erlös geht an den Jugendclub Nordlicht.

Für den diesjährigen Benefixlauf sind Anmeldungen ab sofort möglich. Der Lauf findet nach Angaben des Rotary Clubs Weimar am 13. September ab 18 Uhr im Wimaria-Stadion statt. Auch in diesem Jahr sind Anmeldungen bis zum 10. September nur online unter www.benefixlauf.de möglich. Die Startnummern werden ab 16 Uhr vor Ort ausgegeben. Der Erlös geht an das Projekt „Ein neues Fahrzeug (mit TÜV) für den Jugendclub Nordlicht“. Die Einrichtung soll einen Zuschuss zum Kauf eines zuverlässigen und sicheren Fahrzeuges erhalten, so für gemeinsame Ausflüge, Transporte des saisonalen Equipments aus dem Außenlager in Oberweimar und die vielfältigen pädagogischen Angebote. Der alte Bus hat ausgedient und wird vom Tüv nicht wieder zugelassen.