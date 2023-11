Lyriker Jan Röhnert liest aus „Erdtagzeit“ “ in der Anna Amalia Bibliothek in Weimar

Jan Röhnert kommt in die Herzogin Anna Amalia Bibliothek für eine Lesung seines neuen Lyrikbandes „Erdtagzeit“ (Archivbild).

Weimar. Jan Röhnert stellt seinen neuen Lyrikband „Erdtagzeit“ in der Anna Amalia Bibliothek vor. Darum geht es in seinem neuen Buch:

Vor wenigen Wochen erschien Jan Röhnerts neuer Lyrikband „Erdtagzeit“. Zu diesem Anlass stellt der Autor am Mittwoch, 8. November, 18 Uhr, im Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek sein neues Werk vor. Julia Kulewatz moderiert die Lesung.

Jan Röhnerts Poesie durchdringe auch in seinen neuen Gedichten die Schönheiten und Abgründe unserer Innen- und Außenwelten auf eine höchst sinnliche als auch tief analysierende Weise, die einzigartig ist in der deutschsprachigen Dichtung der Gegenwart, heißt es von den Veranstaltern. Die Gedichte in „Erdtagzeit“ sollen Zeitzeugen des Lichts, der Schwerkraft und des Lächelns sein.

Jan Röhnert ist Professor für neuere und neueste Literatur an der Technischen Universität Braunschweig und schreibt neben literaturwissenschaftlichen Arbeiten Lyrik, Reiseprosa und Literaturkritik. Er ist seit 2016 Mitglied des Kuratoriumsvereins der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek. Julia Kulewatz ist Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin, Dozentin und Verlegerin. 2019 hat sie in Erfurt den unabhängigen Buchverlag „kul-ja! publishing“ gegründet. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.