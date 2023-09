Weimar: Mehrfamilienhaus brennt in Innenstadt, Bewohner unter Verdacht

In Weimar brach in der Nacht zu Montag ein Feuer aus. (Symbolbild)

Weimar. Ein 41 Jahre alter Mieter steht im Verdacht, in der Nacht zu Montag seine Wohnung in Weimar angezündet zu haben. Gegen 2 Uhr am Montagmorgen brach das Feuer aus, etwa 20 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zu Montag die Feuerwehr in Weimar beschäftigt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße.

Die Polizei geht derzeit dem Verdacht der schweren Brandstiftung nach. Höchstwahrscheinlich hat der 41-jährige Mieter der Wohnung selbst gegen 2 Uhr das Feuer gelegt.

Etwa 20 Menschen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden, konnten teilweise aber bereits in ihre Wohnungen zurückkehren. Drei Wohnungen sind aktuell nicht bewohnbar. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 85.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.