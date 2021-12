Weimar meldet weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Corona

Weimar. Die Gesundheitsämter von Weimar und dem Weimarer Land registrieren mehr als doppelt so viele Neuerkrankungen wie am Vortrag.

Über doppelt so viele neue Corona-Fälle als am Vortrag haben die Gesundheitsämter in der Region gemeldet: 133 im Weimarer Land und 109 in Weimar. In der Stadt gab es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus.

Bei 87 Genesenen sind in Weimar 853 (+21) aktuell Infizierte bekannt, 14 (+2) werden stationär behandelt. Im Kreis gibt es bei 100 Genesenen 2877 (+33) Infizierte. Das RKI meldet mit 1116,8 (Kreis) und 864,85 fast unveränderte Sieben-Tage-Inzidenzen.