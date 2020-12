Weimar: Mit festlicher Gottesdienst-Musik ins neue Jahr

Weimar. Auch zum Jahresende spielt Kirchenmusik traditionell eine wichtige Rolle. Doch weder Silvester-Orgelkonzerte noch Orgelmusik zum Jahresausklang oder Neujahrskonzerte sind möglich. Wie gehen Kirchenmusiker mit dieser besonderen Situation um? Wir sprachen mit Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung.

Wie kann die besondere Rolle der Kirchenmusik gerade auch zum Jahreswechsel unter den Vorzeichen von Corona gewahrt werden?

Kleinjung: In den Gottesdiensten zum Jahreswechsel haben wir, wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten, besondere kirchenmusikalische Highlights geplant. Im Silvestergottesdienst am 31. Dezember spielt das Ensemble Hofmusik weihnachtliche Barockmusik (17 Uhr). Den Neujahrsgottesdienst um 11 Uhr in der Herderkirche begehen wir mit festlicher Musik für Trompeten, Pauken und Orgel.

Wie gehen Sie als Kirchenmusikdirektor mit dieser besonderen Situation um?

Kleinjung: Die Herausforderung ist und war in den vergangenen Monaten enorm hoch: Immer wieder gilt und galt es, geplante Veranstaltungen abzusagen, umzuplanen und neu zu füllen. Dabei ist und war es uns ein besonderes Bedürfnis, die gottesdienstliche Musik zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich glaube, das ist uns auch dank der engagierten Mitwirkung so vieler Weimarer Musikerinnen und Musiker sehr gut gelungen. Gleichwohl wünsche ich mir natürlich mal wieder ein bisschen „liturgische Normalität“.

Gewöhnlich sind zum Jahresende die Planungen für Konzerte des neuen Jahres bereits abgeschlossen. Wie läuft das in diesem Jahr?

Kleinjung: Ja, es gibt tatsächlich abgeschlossene Planungen. Das betrifft die großen Konzerte mit Chor und Orchester wie den Orgelsommer. Alle Solisten sind gebucht. Wir werden uns im Laufe des Januars genau überlegen, was detailliert stattfinden kann. Die Veröffentlichung des Jahresprogramms wird aber sicherlich nicht im Januar sein, sondern erst im Februar, wenn wir hoffentlich schon etwas weiter sehen können.

Worauf dürfen sich Musikfreunde 2021 freuen?

Kleinjung: In jedem Fall können sich Musikfreunde auch weiterhin auf musikalischen Hochgenuss in den Gottesdiensten freuen. Wir werden versuchen, den Gemeindegesang durch Kirchenmusik von Solisten und Instrumentalisten zu ersetzen. Ob eines der Highlights 2021, die Johannes-Passion am Palmsonntag, stattfinden kann, ist derzeit offen. In jedem Fall haben wir einen wunderbar besetzten Orgelsommer, nach den Erfahrungen des letzten Jahres wird dieser sicherlich stattfinden können.

Wie ist die Stimmung in den Ensembles?

Kleinjung: Die Stimmung war im Herbst enorm gut. Wir konnten in veränderter Form proben und arbeiten. In kleinen Formationen sogar auftreten. Der jetzige Lockdown ist allerdings sehr viel schwerer. Im Moment fehlt einfach die Perspektive. Ich bin in Kontakt mit meinen Ensembles. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen halten wir auch über digitale Formate Kontakt. Beim Bachchor braucht es jetzt allerdings endlich wieder Präsenz. Sorge um den Fortbestand der Ensembles habe ich nicht, im Gegenteil. Ich glaube, wenn es wieder richtig losgeht, sind die Lust und der Wunsch, endlich wieder zu singen, so hoch, dass wir wunderbar arbeiten können.