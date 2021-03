Weimar: Mon Ami öffnet Spieleschatz

Weimar. Weimarer Spielkulturfest mal anders: „Ferien – total verspielt“ findet in Familie im Mon Ami oder zu Hause statt

Unter dem Titel „Weimar total verspielt“ ist das Spielkulturfest jährlicher Höhepunkt der regelmäßigen Spielzeiten im Mon Ami. Dessen Spieleschatz umfasst inzwischen weit mehr als 1000 verschiedene Brett- und Kartenspiele.

Obwohl seit einem Jahr die Spielzeiten und das Spielkulturfest ausfallen mussten, geht es dennoch mit dem Spielspaß weiter. Das Mon Ami setzt auf verschiedene Aktionen rund um das Thema Spielen. So erhalten die Hortkinder der Grundschulen in Schöndorf und Weimar West einen kleinen Beutel mit Utensilien für beliebte Straßenspiele.

Wie beim Spielkulturfest auch, steht der Spieleschatz darüber hinaus allen Weimarern zur Verfügung. Nur werde dieses Mal nicht in einem mit Menschen überfüllten und dekorierten Saal gespielt, sondern pandemiekonform ganz intim in Familie. Dafür gibt es nach Angaben der Einrichtung zwei Alternativen: „Jede Familie hat die Möglichkeit, sich eine eigene Spielzeit zu buchen, in der sie ganz für sich, sich kreuz und quer durch den Spieleschatz spielen kann. Darüber hinaus haben alle Weimarer die Möglichkeit, sich Spiele aus dem Fundus auszuleihen“, teilte das Mon Ami in einer Presseinformation mit.

Damit will die Einrichtung die Spielkultur in Weimar gezielt weiter fördern. Weil Kommunikation und Interaktion ganz klar im Fokus stehen solle, setze das Mon Ami ganz bewusst und ausschließlich auf Brett- und Kartenspiele.

Die Auswahl an qualitativ hochwertigen Spielen im Fundus reicht von spannenden Würfelspielen wie Qwixx, beliebten Brettspielklassikern wie Malefiz bis hin zu neuen Spielentdeckungen des Jahres 2020. Um bei der Entscheidungsfindung zu helfen, stellt das Mon Ami wöchentlich Spielanleitungen per Video auf die Homepage. Dort werden darüber hinaus weitere Spiele mit kurzen Stichwörtern erklärt.

Die Ausleihe oder das „Buchen einer Spielzeit“ sind ganz einfach per Mail oder Telefon möglich.

monami@monami-weimar.de oder 03643/847711