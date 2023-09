Weimar: Museum für Ur- und Frühgeschichte zeichnet tolle Jungdesigner aus

Weimar. Kinder haben passend zur Ausstellung in dem Museum sehens- und erlebenswerte Sachen entworfen. Das waren die Besten:

Mit der Preisverleihung an die besten Beiträge der Jungdesigner hat der Wettbewerb „Aus ALT mach NEU“ des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens seinen abschließenden Höhepunkt erlebt. Beim Wettbewerb, an dem auch die Bauhaus-Uni, die ACC-Galerie sowie die Mal- und Zeichenschule beteiligt waren, kürte eine fünfköpfige Jury aus Archäologen, Designern sowie Kunst- und Kulturschaffenden herausragende Beiträge, die sich durch besondere handwerkliche Leistung, innovative Ideen oder besonderen Einfallsreichtum auszeichneten.

Max Scholz, Gewinner des 1. Preises für den besten Entwurf, glänzte mit der Neuinterpretation einer mittelalterlichen Kriegswaffe: eine Blide, die Steine gegen Burgmauern schleuderte. Seine „Wasserbomben-Schleuder“ könnte an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen. Fasziniert von den Tieren der Urzeit gestalteten die Wettbewerbsteilnehmer Anni, Emil Hartmann, Laura Dospiel, Rosa Hartmann und Ylvie Margraf das bekannte Kartenspiel „Elferraus“ als einzigartige Eiszeitversion. Mit den Zeichnungen von Tieren der Warm- und Kaltzeiten erhielt das Kartenspiel ein neues Layout und den 1. Preis als Beitrag für die beste Grafik. Den 1. Preis für Innovation erhielt Juno Birkenhacke für die Idee eines zweiseitigen Trinkgefäßes, das nach Verwendung gedreht und ohne Abwasch ein weiteres Mal genutzt werden kann. Die Gruppenarbeit „In der Jungsteinzeit überleben“ überzeugte mit einer kompletten Ausführung die Jury in der Kategorie beste Umsetzung. Das Brettspiel von Elena Köhler, Ida Kuhnert, Magdalena Hesse, Rosalie Heckmann und Tomke Margraf enthält Spielzubehör, Quiz-Fragen zur Jungsteinzeit und eine Anleitung. „Von der Idee bis hin zum Ergebnis wurde alles genau bedacht.“ so die Jury.