Weimar: „Nepomuk & der Rabel“ als Hörspiel und als Uraufführung im DNT

Weimar. Annika und Martin Bosch hoffen auf Unterstützung. So kann das gelingen:

Im Dezember erscheint das musikalische Hörspiel „Nepomuk & der Rabel“ von Annika und Martin Bosch. „Viele Weimarer Musikerinnen und Musiker machen dieses Hörspiel zu etwas ganz Besonderem“, sagen sie zu der Produktion. Noch bis Sonntag, dem 20. November, können Interessierte das Hörspiel unter www.startnext.com/nepomuk2 vorbestellen und die beiden Weimarer Künstler so bei dem Vorhaben finanziell unterstützen. Alle Päckchen werden Anfang Dezember verschickt und können so rechtzeitig zu Weihnachten verschenkt werden, betonten die Initiatoren. Auch für die Uraufführung des Hörspiels bei einem Familienkonzert am 18. und 19. Dezember mit der Staatskapelle Weimar im Deutschen Nationaltheater gebe es noch ein paar wenige Karten im Vorverkauf.