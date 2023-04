Weimar: Netkom-Technik am 21. April kurzzeitig ohne Strom

Die Thüringer Netkom an der Coudray-, Ecke Schwanseestraße in Weimar.

Weimar. Kunden in der Region müssen sich am 21. April auf eine kurzzeitige Unterbrechung im Übertragungsnetz einstellen. Warum das so ist:

Auf einen kurzzeitigen Ausfall ihrer Telefon- und Internet-Verbindungen müssen sich Kunden der Thüringer Netkom in der Region am Freitag, 21. April, einstellen. Die ENWG nehme am Netkom-Sitz in der Schwanseestraße zwischen 8.45 und 12.30 Uhr einen Zählerwechsel vor. „Dies betrifft Teile unserer aktiven Technik und führt zu einer temporären Unterbrechung in unserem Übertragungsnetz“, so die Netkom. Laut ENWG dauere dies maximal zehn Minuten.