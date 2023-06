Weimar: Neuralgischer Punkt im Straßennetz braucht zur echten Lösung großen Wurf

Weimar. Im vielbefahrenen Bereich rund um Milchhof- und Damaschkestraße sollen zunächst kleinere Veränderungen für bessere Verkehrsströme sorgen. Was geplant ist:

Ohne große Eingriffe in die Situation sind nach Angaben der Weimarer CDU-Fraktion im Stadtrat kaum Verbesserungen am neuralgischen Verkehrsbereich Erfurter Straße/Damaschkestraße/Milchhofstraße möglich. Er gehöre zu denen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen in Weimar, schreibt die Fraktion in einer Presseinformation. Gezählt würden dort rund 15.000 Fahrzeuge täglich, durch die Sperrung der Ettersburger Straße habe sich das Aufkommen sichtbar erhöht.

Mit dem Bau der Markthallen im Juni 2018 sei – auch auf der Basis eines Gutachtens – eine „Lösung aller Verkehrsprobleme“ zugesichert worden, zitierte die Fraktion aus einem Beitrag unserer Zeitung. Dabei wären aber etliche Probleme wohl nicht bedacht worden: kreuzende Radfahrer besonders auf dem Weg zur Schule, Störungen mit Rückstaus in alle Richtungen durch den Bahnverkehr, Verkehrsinseln, die Staus provozieren, ferner Verkehrsbehinderungen durch Schwerlastlieferverkehr auf der B 7 und Fußgänger ohne Fußweg stadteinwärts.

Angesichts der Gemengelage hatten die Fraktionen von CDU und Weimarwerk im Oktober 2022 die Stadtverwaltung beauftragt, die komplexe Verkehrssituation in dem genannten Bereich neu zu bewerten und Maßnahmen zur Beseitigung von Störungen vorzuschlagen. Unterdessen fand in diesem Frühjahr ein Vor-Ort-Termin des Bauausschusses mit der Verwaltung statt.

Dabei sei nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Krause vereinbart worden, im Kreuzungsbereich Erfurter Straße/Milchhofstraße die Markierungen zu erneuern und einen Spiegel nachzurüsten. In einer Engstelle der Milchhofstraße solle der Straßenkörper zugunsten eines „provisorischen“ Fußweges eingegrenzt werden. Weitere Verbesserungen seien ohne tief- und weitgehende Eingriffe nicht möglich. Den Antrag mit den kurzfristigen Maßnahmen habe Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) übernommen.