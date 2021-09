Weimar: Open-Air-Ball zum Saisonstart

Weimar. Unter dem Motto „Kultur gut! schützen!“ freut sich die Thüringer Tanz-Akademie, Tanzbegeisterte aus nah und fern wieder begrüßen zu dürfen.

Die Thüringer Tanz-Akademie ist in ihre Saison gestartet. In den Spiegelsälen des Cranach-Hauses am Markt und der Kultur-Kirche in der Schubertstraße gibt es neue Kurse und Tanzabende. Einen Veranstaltungshöhepunkt veranstaltet die Tanz-Akademie gleich mit Beginn der neuen Tanzsaison gemeinsam mit der Stadt Weimar: den Open Air Ball „Tanz trotz(t) Corona“ auf dem Weimarer Marktplatz am 19. September. 100 Tanzpaare erleben von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit, einen ganz besonderen Sommerball. Die Ballrunden werden musikalisch umrahmt vom Moonlight-Orchestra und, gastronomisch begleitet, wechseln diese mit Schautänzen und Shows.

Weitere Infos: www.thueringer-tanz-akademie.de und 03643/777377