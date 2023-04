Weimar: Podiumsdiskussion zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer

Weimar. Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD Thüringen lädt zu Gedenkveranstaltung am Mittwoch nach Weimar.

Mit einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 5. April, in der Gedenkstätte Buchenwald lädt der Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD Thüringen zum Gedenken an die Verhaftung Dietrich Bonhoeffers vor 80 Jahren. Nach einer Kranzniederlegung um 16 Uhr diskutieren ab 17 Uhr im Kinosaal unter anderem Matthias Hey, SPD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, Ordinatsrat Claudio Kullmann vom Bistum Erfurt und Oberkirchenrat i. R. Christhard Wagner. red