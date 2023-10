Weimar: Possendorfer schleifen weiter an der Deutschen Einheit

Der kleinste Ortsteil der Kulturstadt begeht seit 33 Jahren den Tag der deutschen Einheit an seinem eigenen Bürgerdenkmal. Hier schleift Ortsteilbürgermeisterin Viola Seel am Grat der Einheit.

Possendorf. Am Mitmach-Denkmal wird seit 1990 der Grat der Einheit immer am 3. Oktober kontinuierlich kleiner geschliffen.

Auf dem Dorfplatz trafen sich am 3. Oktober Einheimische und Gäste am Mitmach-Denkmal für die Deutsche Einheit. Daran arbeiten seit 33 Jahren Volker Kämpfe und seine Familie. Mit seinem verstorbenen Sohn Kai hatte er 1990 aus einer Stahlplatte die Umrisse des einst geteilten Landes geschnitten und sie übereinander geschweißt. Am 3. Oktober wird seither am dazwischen entstandenen Grat geschliffenen, um symbolisch die Unterschiede zwischen Ost und West zu verringern – hier Ortsteilbürgermeisterin Viola Seel.