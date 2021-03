Weimar präsent bei virtueller Tourist-Messe

Gemeinsam sind die Weimar GmbH, die Klassik-Stiftung Weimar und das Deutsche Nationaltheater wie weitere rund 2800 Aussteller bis Freitag bei der virtuellen Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) dabei. Bei der Plattform für die Reiseindustrie ist Weimar mit seinen Höhepunkten im Park- und Gartenjahr präsent und empfiehlt Interessenten Programmpunkte für die Zeit nach dem Reise-Lockdown. Ferner gibt es erste Ausblicke auf 2022.

Viele Weimarer Angebote sind passend zum Bundesgartenschau-Jahr 2021 im Freien angesiedelt: Park- und Gartenführungen an den sechs Weimarer Außenstandorten der Buga, Veranstaltungen rund um das Thema „Neue Natur“ der Klassik-Stiftung sowie kulturelle Höhepunkte wie das Open-Air-Theater des DNT, unter anderem mit Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ oder der Konzertnacht „Fly Me To The Moon“ im Weimarhallenpark.

Aussteller haben bei der virtuellen Ausgabe der ITB die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen oder sich zu Gruppen-Videochats zu verabreden oder beim „ITB Berlin NOW Kongress“ Vorträge von Experten und Branchenköpfen zu verfolgen. Ein Schwerpunkt in den Gesprächen sei laut Weimar GmbH der Neustart nach der pandemiebedingten Pause und den damit verbundenen Konzepten sein.