Weimar prüft Alternativen zur Ostumfahrung

Oberbürgermeister Peter Kleine sieht keine politische Legitimation, sich für den Lückenschluss der Stadtumfahrung nach der im Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgeführten ortsnahen Variante 1 einzusetzen. Das ist der Kern seiner Antwort auf eine Einwohneranfrage von Martin Röckert im Stadtrat.

Röckert war für die Umfahrung bereits im Stadtratswahlkampf als Listenkandidat der CDU aufgetreten und stand damit gegen das Wahlprogramm seiner Liste. Er bekam nicht genügend Stimmen für einen Einzug in der Stadtrat, würde aber bei Ausscheiden eines CDU-Stadtrates nachrücken.

Peter Kleine erinnerte ihn: Die Variante 1 über den Ortsteil Tiefurt wurde im Stadtrat 2008 mehrheitlich abgelehnt und 2016 im Rahmen einer Stellungnahme der Stadt an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ein weiteres Mal. So gab das Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft eine gegenteilige Empfehlung an den Bund. Doch der Bundesverkehrswegeplan sei trotzdem mit einer Ortsumgehung Weimar-Ost im „Vordringlichen Bedarf“ verabschiedet worden. Die anderen Varianten wurden aus Kosten- oder aus naturschutzrechtlichen Gründen im Bund abgelehnt.



Die Ablehnung der Stadt zur ortsnahen Variante hat ihre Gründe vorrangig in der Unverträglichkeit

im Landschaftsraum und durch die Nachbarschaft zum Unesco-Welterbe Schloss und Park Tiefurt.

Den Beschlüssen im Stadtrat seien intensive fachliche Auseinandersetzungen vorausgegangen. Kleine verwahrte sich gegen die Behauptung, er habe sein Wort gegeben, die Vervollständigung der Weimarer Ortsumfahrung zu verhindern. Er erkenne aber den Abwägungsprozess im Stadtrat an. „Es gibt also nichts zu verhindern, sondern demokratische Prozesse anzuerkennen“, sagte er.

Mit Blick auf die veränderten Verkehrsmengen und Verkehrsströme gibt es laut Kleine sinnvolle Alternativen. So prüfe die Verwaltung derzeit mit dem Ministerium und dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr „in der Wirkung gleichwertige Alternativlösungen“. Die könne man im Ausbau der B7 zwischen Mönchenholzhausen und Weimar bei Nohra finden, indem die Nutzung der Autobahn zwischen Mellingen und Nohra attraktiver gemacht wird.