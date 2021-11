Weimar: Rendezvous mit verhülltem „Helden“

Weimar. Das Geschichtsfestival im Überblick. Weimarer Historiker wollen Diskussion um Thälmann-Denkmal anstoßen.

Eine öffentliche Diskussion über das Thälmann-Denkmal wollen die Historiker Stephan Zänker und Christian Faludi zum „Weimarer Rendezvous mit der Geschichte“ anstoßen. Dabei gehe es nicht um Denkmalstürmerei, sondern um notwendige Erläuterungen.

Zu diskutieren sei, wie mit dem Ensemble heute angemessen umgegangen werde. Dazu sei es wichtig, sich mit Thälmanns Biografie zu befassen. Um ihr Anliegen „symbolisch und künstlerisch zu unterstreichen“, lassen sie das Denkmal zum Geschichtsfestival verhüllen. Zum Thema gibt es zudem ein Podium.

Das Festival unter dem Motto „Helden (m/w/d)“ ist komplett kostenlos. Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich um Podien. In Räumen gilt 3G+ (genesen, geimpft, PCR-Test), wobei die Organisatoren bitten, dass alle Gäste das kostenlose Schnelltest-Angebot in der Notenbank nutzen (Fr. 15.30-18.30 Uhr, Sa./So. 9-19 Uhr).

Donnerstag, 11. November

19 Uhr, Kino Mon Ami: Filmvorführung „Helden wie wir“.

Freitag, 12. November

10 Uhr, Stadtbücherei, Theater für Grundschüler; 18.30 Uhr, Notenbank: „Braucht eine Demokratie Held:innen?“, Grußwort OB Peter Kleine; Marianne Birthler (ehem. Beauftragte für Stasi-Unterlagen) Stephan Lessenich (Soziologe) und Gerlinde Sommer (stellvertretende TLZ-Chefredakteurin); 20 Uhr, Kino Mon Ami: Film „Suffragette“.

Samstag, 13. November

10 Uhr, Stadtarchiv: Kurzfilme Weimarer Mai-Demos ab den 1950ern; 10 Uhr, Eckermann-Buchhandlung (nachfolgend „Eckermann“): „Historische Wandelbarkeit des Heroischen im 19./20. Jahrhundert“, Armin Ozwar (Paris), Benjamin Marquart (Freiburg), Elisa Goudin Paris); 10 Uhr, EJBW: Workshop „The Young Turks in Kenya“ (Anmeldg. info@weimarer-rendezvous.de); 10 Uhr, Volkshochschule: Kinder-Workshop (5-12 J.) „Ritter & Co“ (Anmeldg. info@weimarer-rendezvous.de); 11 Uhr, Notenbank: „Die Nationalheldinnen Jeanne d’Arc und Emilia Plater“, Ètienne Francois, Iwona Dadej (beide Berlin), Jürgen Heyde (Augsburg); 11 Uhr, Schloss: Rundgang „Jüdisches Leben in Weimar“; 12 Uhr, Eckermann: „Von Gandhi bis Greta: Protest und Personalisierung“, Achim Brunnegräber (Berlin), Michael Haspel (Erfurt), Heinz Werner Wessler (Uppsala), Andreas Braune (Jena); 12 Uhr, Musikschule, Rundgang zu kolonialen Schauplätzen; 13 Uhr, Notenbank: „Witold Pilecki – ein polnischer Held?“, Hanna Radziejowska (Berlin), Florian Peters (Jena), Daniel Logemann (Gedenkstätte Buchenwald); 13 Uhr, Kino Mon Ami: „Jeanne D’Arc“, 14 Uhr, Eckermann: „Neuland? Ostdeutsche Dörfer in den 1990ern“, Uta Bretschneider (Leipzig), Jens Schöne (Berlin); 14 Uhr, DNT: Rundgang „Weimar 1919“ mit szen. Darstellungen; 14 und 15 Uhr, Marstall: Führung Schaufenster der Geschichte, Fassadengestaltung des Magazins; 14.15 Uhr, Nietzsche-Archiv: Führung „Dorothea Seeligmüller und Dora Wibiral – Frauenfreundschaft um 1900“; 15 Uhr, Notenbank: „Erinnerung an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion in Belarus heute“, Iryna Kashtalian (Minsk), Julia Landau (Gedenkstätte Buchenwald); 16 Uhr, Eckermann: „Märtyrer der Demokratie. Opfer politischer Gewalt in der Weimarer Republik“, Martin Sabrow (Potsdam), Stefanie Middendorf, Michael Dreyer, Andreas Brauen (alle Jena); 16 Uhr, Jakobskirche: „Helden und Opfer – Gedenken an Kriegstote im Wandel der Zeit“, Moritz Bothe (Sühnezeichen), Michael Weckbach (Bundeswehr), Henrik Hug (Kriegsgräberfürsorge), Justus H. Ulbricht (Dresden), Christian Werkmeister (Stiftung Ettersberg); 16.15 Uhr, Bauhaus-Museum: Führung Ausstellung „Vergessene Bauhaus-Frauen; 17 Uhr, Kino Mon Ami: „Courage“; 18 Uhr, Eckermann: „Heroische Personalisierung in der Politik“, Josef Früchtli (Amsterdam), Ulrich Bröckling, Dorna Safaian, Clara Arnold (alle Freiburg); 19 Uhr, Notenbank: Szenische Lesung aus Briefen von James und Freya von Moltke; 19 Uhr, Kino Mon Ami: „Grenzland“.

Sonntag, 14. November

10 Uhr, Eckermann: „Weimar und seine Kulturheroen. Vermächtnis, Identität, Marketing?“, Ulrike Bestgen (KSW), OB Peter Kleine, Winfried Speitkamp (Uni), Gerlinde Sommer (TLZ); 11 Uhr, Notenbank: „Helden des Sozialismus. Für und Wider“, Silke Satjukow (Halle), Rainer Gries (Wien); 11 Uhr, Mon Ami: Erzählcafé „Die eigene Geschichte“, Jochen Voit redet mit Besuchern über den Mauerfall; 12 Uhr, Eckermann: „Helden der US-Demokratie. Von Verehrung zu Kritik“, Matthias Enders (Bonn), Jörg Nagler, Michael Dreyer (beide Jena); 13 Uhr, Notenbank: „Helden des Sports“, Gunter Gebauer (Berlin), Stephan Krause (Leipzig), Dirk Suckow (Erlangen); 13 Uhr, Kino Mon Ami: „Fräulein Schmetterling“; 14 Uhr, Eckermann: „Gewalt und Helden“, Sabine Behrenbeck (Köln), Johann Chapoutot (Paris), Paul Nolte (Berlin), Jan Philipp Reemtsma (Hamburg); 15 Uhr, Notenbank: Vortrag „Gestürzte Helden. Denkmäler, Straßennamen & Erinnerung“, Michael Dreyer; 15 Uhr, Notenbank: Preisträger Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten; 15 Uhr, Bürgerzentrum West: Erzählcafé „Die eigene Geschichte“ (2); 16 Uhr, Eckermann: Vortrag „Heroen und Herrscher der Bronzezeit“, Christian Pantle (Magazin „G/Geschichte“); 16 Uhr, Kino Mon Ami: „Silaczki“; 17 Uhr, Notenbank: „Vergessene Autorinnen der frühen SBZ/​DDR“, Ines Geipel (Berlin), Justus H. Ulbricht; 17 Uhr, Musikschule „Hummel“: „Nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal [von Thälmann]. Denkanstöße“, Christian Faludi (Historiker), Armin Fuhrer (Publizist), Rikola-Gunnar Lüttgenau (Historiker), Sergej Lochthofen (Journalist); 19 Uhr, Notenbank: Konzert „Helden der Klassik“, Felix Reuter.

Montag, 15. November

10 Uhr, Stadtbücherei: Theaterstück für Grundschulen.

www.weimarer-rendezvous.de