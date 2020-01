Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar ringt noch immer um zentrale Vergabe von Kita-Plätzen

Es ist derzeit zwar nicht das vordringlichste Problem im Familienbereich in Weimar, aber dennoch stehen sowohl die Verwaltung als auch der Jugendhilfeausschuss hinter die Idee, wieder eine zentrale Vergabe der Kindergarten-Plätze in der Stadt einzuführen. Das bestätigten der zuständige Sozial-Bürgermeister Ralf Kirsten und die Ausschussvorsitzende Corina Harke auf Anfrage unserer Zeitung. Nicht zuletzt, dass die zentrale Vergabe zum 1. Januar in der Landgemeinde Am Ettersberg läuft, brachte den seit Jahren gehegten Wunsch wieder auf die Tagesordnung.

Anfang der 2000er-Jahre hatte Weimar bereits eine solche Regelung. Seinerzeit lief sie komplett über die Verwaltung und stellte angesichts der nicht vorhandenen Online-Lösungen einen immensen Aufwand dar, erinnerte Corina Harke. Die Vorteile liegen jedoch auf der Hand – zumal es inzwischen gut handhabbare Portale gibt, die auch Besonderheiten wie Nähe zu Wohnort oder Arbeitsplatz beziehungsweise unter anderem Geschwisterkinder in Einrichtungen berücksichtigen. Die Landkreis-Lösung, die Platzvergabe alle paar Monate bei einer Zusammenkunft mit allen Einrichtungsleiterinnen und -leitern vorzunehmen, habe aber durchaus auch einen eigenen Charme: Dabei lasse sich etwa auch klären, ob in diesem Haus oder jener Gruppe nicht ein zusätzliches Mädchen besser aufgehoben sei als einen Jungen-Überschuss weiter zu vergrößern, erläuterte Corina Harke einen praktischen Aspekt. Auch mit dem komfortableren Online-Portal ließen sich Doppelanmeldungen vermeiden, die freie Plätze blockieren, die in Weimar ein rares Gut darstellen. Im Gegenzug würden aber die freien Träger die jetzt noch vorhandene Möglichkeit verlieren, einzelne Bewerber zu bevorzugen. Zum Beispiel mit Blick auf die Höhe der Elternbeiträge außerhalb der beitragslosen letzten beiden Kindergarten-Jahre. Diese finanziert bekanntlich das Land Thüringen. Bisher scheitert das Vorhaben aber weniger daran, sondern vielmehr an den Kosten. „Die zentrale Vergabe kann für alle etwas Gutes bringen, aber wir tun uns schwer“, so die Vorsitzende weiter. Sie plädierte auf jeden Fall dafür, dass alle Einrichtungen mitmachen müssten. Nicht wie in Erfurt, wo einzelne Häuser bei der Online-Vergabe nicht dabei sind. „Wenn die Stadt sagt ,Wir machen das!’, dann müssen alle Träger mitmachen“, betonte Corina Harke. Die Online-Vergabe sei auf jeden Fall effizienter als die jetzigen Einzel-Anmeldungen. Eine Chance, doch dorthin zu kommen, sieht Corina Harke im Zusammenhang damit, dass es ohnehin eine neue Förderrichtlinie für die Kindergärten in Weimar geben werde. Rückenwind käme auch von den Nutzern: „Insbesondere der Stadtelternbeirat von Weimar hat in der Vergangenheit für die Einführung eines Online-Portals zur Platzvergabe plädiert“, weiß Bürgermeister Ralf Kirsten. Als Vorteil sieht er, dass dann auch ein genauerer Überblick über die tatsächlich vorhandenen und freien Plätze zur Verfügung stehen würde. Im Dezember 2019 besuchten 3134 Mädchen und Jungen Kindergärten in Weimar. Das waren 75 mehr als vor einem Jahr. Zusätzlich sehen bei 26 Tagesmüttern 127 Plätze zur Verfügung. Im Frühjahr soll die Villa Lustig mit 100 Plätzen wiedereröffnet werden. Sie hat dann durch Sanierung und Anbau 22 Plätze mehr als bisher.