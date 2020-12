Weimar: Rituale für Ruhe und Wärme im Alltag

Weimar. Kinderhaus-Weihnacht stimmt junge Besucher aufs Fest ein. Traditionelles Weihnachtsstück fällt in diesem Jahr aus

Die Stimmung, sagt Ramona Zander, sei wie bei einer Trauerfeier gewesen. Monate harter Probenarbeit wird vor allem für die 35 mitspielenden Kinder in diesem Jahr nicht mit der umjubelten Premiere des Kinderhaus-Weihnachtsstücks belohnt. Es sollte an diesem Donnerstag Premiere haben und wäre wie immer ständig ausverkauft gewesen. In der Vorwoche hat das Kinderhaus die Aufführungen für dieses Jahr komplett abgeblasen.