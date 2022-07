Weimar: Rückblick auf Kosovokrieg

Weimar. Über den ambivalent bewerteten Eingriff der Nato in den Kosovokrieg 1999 spricht eine Leipziger Wissenschaftlerin am Dienstag an Weimars Uni.

In einem öffentlichen Vortrag an der Bauhaus-Uni blickt Elisa Satjukow von der Uni Leipzig am Dienstag, 12. Juli, zurück auf den Kosovokrieg und die Nato-Intervention 1999. Im Rahmen der Ringvorlesung „Identität und Erbe“ thematisiert sie den Zerfall Jugoslawiens, die Nato-Intervention in den Bosnienkrieg 1995 und das Eingreifen vier Jahre später in den Kosovo-Krieg. Die Referentin beleuchtet die Interventionen aus der Perspektive beider Seiten. Von der albanischen Bevölkerung des Kosovo wird sie eher als Unterstützung im Kampf um Unabhängigkeit gesehen, in Serbien als Angriff auf einen souveränen Staat. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Hörsaal A in der Marienstraße.