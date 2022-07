Weimar: Sechs Ensembles ausgewählt

Weimar. Die Ensembles für das 31. Bundestreffen Jugendclubs an Theatern stehen fest. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von DNT und dem Stellwerk.

Die Auswahl für das 31. Bundestreffen Jugendclubs an Theatern, das vom 2. bis 7. Oktober 2022 vom Deutschen Nationaltheater Weimar und dem Stellwerk - junges Theater Weimar ausgerichtet wird, steht fest: Eine Fachjury aus zehn Theaterschaffenden unterschiedlicher Sparten hat aus 35 Bewerbungen die sechs bemerkenswertesten Produktionen eingeladen.

In Verbindung mit der Sichtung von 18 vorausgewählten Inszenierungen wurden auch Gespräche mit den Ensembles geführt, die in die finale Entscheidung eingeflossen sind. Die Jury hat ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für das Festival in Weimar kuratiert und dabei auf die Produktionsbedingungen, die Zusammensetzung der Ensembles und die künstlerischen Formen geachtet. Beim diesjährigen Bundestreffen in Weimar liegt ein besonderer Fokus bei der Einbeziehung der Jugendlichen: Erstmals war eine Jugendjury, aus Mitgliedern des Jungen Festivalteams in Weimar, am Auswahlprozess und den Gesprächen beteiligt. Das 1990 am Thalia Theater Hamburg gegründete Jugendtheaterfestival möchte die Vielfalt und Bandbreite der Arbeitsweisen von Jugendclubs an Theatern sichtbar machen.