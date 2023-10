„Weimar singt“ am Abend des Einheitstages wieder auf dem Marktplatz

Weimar. Triers Alt-OB Schröer per Liveschaltung dabei. Was sonst noch auf dem Programm steht:

„Weimar singt“ lockt am Einheitstag wieder zum Mitmachen auf dem Marktplatz. Daran haben die Organisatoren erinnert. Die Veranstaltung beginnt am 3. Oktober um 19 Uhr.

„Anlässlich der Friedensgebete und der Wiedervereinigung wird wieder gemeinsam gesungen, an die friedliche Revolution erinnert und für den Frieden auch in anderen Ländern gebetet“, heißt es in einer Presseinformation. Dazu sind kurze Zeitzeugengespräche sowie Auftritte eines Projektchors mit Sängerinnen und Sängern aus der Region vorgesehen. „Insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten brauchen wir die stärkende und verbindende Kraft der Musik mehr denn je, und wir können so den Tag der Deutschen Einheit über seine nationale Bedeutung hinausheben und ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung in die Welt senden.“

Per Liveschaltung werden Trier, Eisenach und Weimar verbunden. So berichten Triers Alt-OB Helmut Schröer (per Livestream) und der Musiker Georg Bölk über den ersten Trier-Besuch der Staatskapelle noch vor der Wende. Fotos aus jener Zeit zeigt Anselm Graupner, zudem spreche Weimars OB ein Grußwort. Veranstalter sind die Achava-Festspiele, die Stadt, der Gospelchor Eisenach und die Evangelische Allianz Weimar.