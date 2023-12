Weimar: Skandinavische Weihnachten im Mon Ami

Weimar. Ein Konzert mit Weihnachtsliedern aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Island steht am Nikolausabend im Mon Ami in Weimar an.

Für einen skandinavischen Nikolausabend sorgt am Mittwoch, 6. Dezember, die Band Julivisor. In ganz individuellen Versionen spielen sie ab 20 Uhr Weihnachtslieder aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Island.

Dazu gehören eine charmante Moderation und kurze Geschichten skandinavischer Autoren. „…och frid på jorden!“ („…und Frieden auf Erden!“) heißt das diesjährige Programm. Der Titel spielt auf den Gesang der Engel im Lukasevangelium an, was in Skandinavien traditionell zu Weihnachten im Familienkreis gelesen wird. Neben Gitarre, Kontrabass, Geige, Saxophon und Percussion erklingen dabei auch Klarinette, Flöten, Flügelhorn oder Drehleier.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, im Vorverkauf online und in der Tourist-Info sowie 20 Euro an der Abendkasse.