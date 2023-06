Weimar spendet für ukrainische Überlebende der NS-Verfolgung

Weimar. Stadt unterstützt über Hilfsnetzwerk der deutschen Gedenkstätten mit 5000 Euro die hochbetagten Betroffenen.

Mit 5000 Euro unterstützt Weimar aus dem Ukraine-Spendenfonds das Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine. Damit soll den Überlebenden schnelle Hilfe in konkreten Notlagen ermöglicht werden. Viele der hochbetagten Betroffenen, deren Gesundheitszustand altersbedingt nicht gut ist, benötigen insbesondere in den unmittelbaren Kriegsgebieten unter anderem Medikamente, Lebensmittel oder Stromaggregate.

Die Zahl der noch lebenden einst etwa eine Million Betroffenen, die im Zweiten Weltkrieg größtenteils Zwangsarbeit in Deutschland leisten mussten, wird auf rund 40.000 geschätzt. Nicht selten müssen sie mit einer Rente von 100 Euro im Monat auskommen.

„Wir wollen mit der Spende helfen, das Leid für die NS-Überlebenden in der Ukraine zu lindern. Dass sie in so hohem Alter noch einmal Zerstörung und Verheerungen erleben müssen, ist doppelt tragisch. Weimars Verpflichtung, das Vermächtnis Buchenwalds mit Leben zu erfüllen, weist über staatliche Grenzen hinaus“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Das Netzwerk ist am 9. März 2022 von deutschen NS-Gedenkstätten gegründet worden.

hilfsnetzwerk-nsverfolgte.de