Weimar: Sprechstunde am Steinbrückenweg und Ortsteilrat in Fürnberg-Grundschule

Oberweimar. Beim Termin an der Bodelschwinghstraße ist die Schulwegsicherheit ein wichtiges Thema.

Eine Sprechstunde bietet am Mittwoch, 19. April, die Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf, Ines Bolle (Grüne). Interessierte finden sie von 17 bis 18 Uhr am Steinbrückenweg 5. Ab 19 Uhr folgt in der Fürnberg-Grundschule eine Ortsteilratssitzung. Die Mitglieder wollen mit dem Pädagogik-Team und den Eltern zu aktuellen Themen sprechen. Auch die Schulwegsicherheit gehöre dazu. So würden im Haushalt endlich Mittel für einen Zebrastreifen am Eingangsbereich stehen, zudem untersagen neue Markierungen das Parken im Kreuzungsbereich.