Weimar: Sprechzeit für Schwerbehinderten-Feststellung alle zwei Monate

Die nächsten Bürgersprechtage im Rahmen des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens durch die Stadt Gera in Weimar finden am 7. März, 2. Mai, 4. Juli, 5. September und 7. November statt. Anlaufstelle für Bürger ist von 10 bis 16 Uhr in der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße 17 der Raum 19 im Haus 1. Die Mitarbeiterinnen der Abteilung Versorgung der Stadtverwaltung Gera seien auch auf folgenden Wegen zu erreichen: Stadt Gera, Amt für Gesundheit und Versorgung, Abteilung Versorgung, Gagarinstraße 68, 07545 Gera; Tel.: 0365/8383510 Fax: 0365/8383515 E-Mail: Schwerbehindertenfeststellung@gera.de.