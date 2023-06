Weimar: Stadtverwaltung bietet Info-Abend für potenzielle Pflegeeltern

Weimar. Für die Teilnahme an der Veranstaltung Mitte des Monats ist eine Anmeldung bis 2. Juni nötig.

Die Stadtverwaltung sucht engagierte Familien und Einzelpersonen, die sich mit dem Gedanken tragen, „fremden“ Kindern ein soziales Zuhause zu geben. Momentan betreut die Stadt mehr als 60 Pflegekinder in Pflegefamilien und ist stets auf der Suche nach Familien, die ein Kind mit offenen Armen empfangen. „Geborgenheit, Liebe, Zuwendung und Sicherheit in einer Familie sind grundlegende Aspekte einer förderlichen Entwicklung für Kinder“, heißt es dazu von der Stadt. Nicht jede Familie schaffe es aus verschiedenen Gründen, dies sicherzustellen.

Pflegefamilien sind für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, von großer Bedeutung. Deshalb wolle die Stadt alle ansprechen, auch Alleinstehende und unverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare, die einem Kind ein liebevolles Zuhause auf Zeit geben möchten.

Wer sich ganz unverbindlich über das Thema Pflegeeltern informieren wolle, könne am Dienstag, dem 13. Juni, von 17.30 bis 19 Uhr an einem Online-Info-Abend teilnehmen. Dazu sei eine Anmeldung per Mail bis Freitag, dem 2. Juni, unter pflegekinderdienst@stadtweimar.de notwendig. Darüber sei auch ein Kontakt unabhängig vom genannten Termin möglich.

www.weimar.de/pflegekinder