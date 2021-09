Weimar startet „Eisblockwette“ in der Schillerstraße

Weimar. Zwei Häuser verdeutlichen Effektivität von Wärmedämmung. Den besten Tippern winken attraktive Preise.

„Wetten, dass sich Dämmen lohnt?“ Unter diesem Motto ruft die Stadt Weimar zur „Eisblockwette“. Den Teilnehmern, die am besten schätzen können, winken attraktive Preise. Dazu werden im Bereich der Schillerstraße 15 zwei kleine Häuser aufgestellt, die sich von außen nicht unterscheiden, und mit 200 Litern Eis befüllt. Allerdings: Ein Haus hat keine Dämmung, das andere eine hervorragende Dach- und Fassadendämmung sowie eine Dreifach-Verglasung.

Die Häuser werden dann vom 10. bis 16. September Wind und Wetter ausgesetzt. Alle Interessierten ab 18 Jahren können sich in dieser Zeit an der „Eisblockwette“ beteiligen, die die Stadt im Rahmen des Kooperationsprojektes „Modernisierungsbündnisse“ mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt veranstaltet. Die großen Fragen lauten: Wie viel Schmelzwasser bildet sich in den sechs Tagen in beiden Häusern, und wie groß ist die Differenz aufgrund der besseren Wärmedämmung?

Die Tippenden, die den Unterschied beim Schmelzwasser am besten schätzen, können sich auf tolle Preise freuen. So stellt das Weimarer Autohaus Glinicke einen vollelektrischen VW ID.4 oder VW ID.3 inklusive 500 Freikilometern für ein Testfahrtwochenende zur Verfügung. Außerdem bietet das Unternehmen Envisys einen kostenlosen individuellen Sanierungsfahrplan für ein Ein- oder Zweifamilienhaus an. Daneben warten noch weitere interessante Preise auf die Teilnehmenden.

Der Schmelzprozess lässt sich durch Fenster in den Häusern beobachten. Wer nun aber glaubt, einfach mit den früheren Ergebnissen der erstmals 2007 stattgefundenen „Eisblockwette“ zum Tipp-Ziel kommen zu können, der irrt. So blieben im Auftaktjahr bei zwei Aktionen im Mai und Oktober trotz der unterschiedlichen Jahreszeiten in dem gedämmten Häuschen 35 beziehungsweise 36 Prozent des Eises übrig, das in Weimar der Rewe-Markt Eddie Buder vom Theaterplatz spendiert. Im Juli dieses Jahres war indes bei der Wette in Erfurt nur etwas mehr als die Hälfte des Eises geschmolzen.

Die „Eisblockwette“ wird am Freitag, dem 10. September, um 14 Uhr von der zuständigen Beigeordneten Claudia Kolb (parteilos) direkt an den Häusern eröffnet. Tipps können bis Donnerstag, dem 16. September, um 10 Uhr abgegeben werden. Aufgelöst wird die Wette am selben Tag um 15 Uhr wiederum vor Ort durch Claudia Kolb.

Teilnahme per Mai an:

klimaschutz@stadtweimar.de

oder unter: stadt.weimar.de/

gebaeudemodernisierung