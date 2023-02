Weimar: Sterne leuchten bei Operngala des DNT im Großen Haus

„Leuchtende Sterne“ lautet an zwei Abenden der Titel einer Operngala am DNT.

Weimar. Werke von Puccini an zwei Abenden im DNT Weimar. Darauf darf sich das Publikum freuen:

In die Opernwelten Giacomo Puccinis entführt am Samstag, dem 25. Februar, und am Freitag, dem 3. März, jeweils ab 19.30 Uhr im Großen Haus des DNT Weimar die Operngala „Leuchtende Sterne“. Unter der Leitung des 1. Kapellmeisters Andreas Wolf sind Arien, Duette und Ensembles aus bekannten Werken wie „La Bohème“, „Tosca“ oder „Turandot“, aber auch einige Entdeckungen aus dem Schaffen des italienischen Komponisten zu erleben. Welches Sujet Giacomo Puccini auch vertonte, den berührenden Melodien, der suggestiven Motivik und ergreifenden Intensität seiner Musik könne man sich nur schwer entziehen. Es singen Solistinnen und Solisten des Musiktheaterensembles und der Opernchor des DNT. Es spielt die Staatskapelle. Durch den Abend führen Judith Drühe und Michael Höppner.