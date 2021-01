Weimar: Sternsinger-Aktion ohne Sternsinger

In der Herz-Jesu-Kirche Weimar sollte am Dienstag Erstkommunion im Juni 2020 unter Corona-Bedingungen

Weimar Eigentlich wären ab heute die Sternsinger in Weimar unterwegs

Eigentlich wären sie jetzt im Stadtbild und darüber hinaus zu sehen: die Sternsinger, für die am Dienstag, 5. Januar, in der katholischen Herz-Jesu-Kirche der feierliche Aussendungsgottesdienst vorgesehen war. Aber in diesem Jahr gilt für Sternsinger-Aktion, „dass es keine Beteiligung der Kinder als Sternsinger“ gibt, betonte die Gemeinde. Das sei „bitter, aber der aktuellen Situation angemessen“, heißt es weiter. Dabei gehe es sowohl um den Schutz derer, die die Sternsinger empfangen wollten, als auch um den der beteiligten Kinder.

Als Alternative wurden Kreide und Aufkleber im Gottesdienst am vergangenen Sonntag gesegnet. Im Anschluss verteilt die Gemeinde die sogenannten Segenstüten in den nächsten Woche über die Briefkästen an die Haushalte, die sich dafür auf der Homepage angemeldet haben. Die Segenstüten enthalten eine Grußkarte, einen gesegneten Aufkleber und eine Information über die Spendenmöglichkeiten. red